Allarme caldo

Due vittime del gran caldo in mattinata. Un uomo di 69 anni, un senza fissa dimora di nazionalità romena, è stato trovato morto stamattina nei giardinetti vicino alla Stazione Centrale a Milano. La Polizia propende per un malore dovuto anche al caldo. Il corpo è stato trovato in un’aiuola alle spalle della fermata dei taxi. L’uomo aveva in tasca documenti sanitari da cui è emerso che era cardiopatico. Il cadavere di un anziano, probabilmente stroncato da un malore dovuto al caldo, è stato trovato nelle campagne tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena.