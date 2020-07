“Borgo Nuovo, pulci e zecche

PALERMO – “La sede della Delegazione Comunale di Largo Pozzillo, a Borgo Nuovo, cade a pezzi e mette a rischio l’incolumità sia degli utenti che dei dipendenti”. Lo denuncia Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dell’Udc, che prosegue: “L’atrio degli uffici è quotidianamente invaso da zecche e pulci. Inoltre, come se non bastasse, la presenza di sterpaglie, erba secca e di un tronco d’albero caduto da anni rischiano di provocare incendi da un momento all’altro. Ma c’è di più. Dopo aver superato indenne le “trappole” dell’ingresso, chi deve fare una pratica è bene che si porti la carta da casa: da mesi, infatti, gli uffici non ricevono un foglio dal Comune, tanto che gli addetti agli sportelli non possono neanche emettere la ricevuta di inizio pratica. Insomma, come spesso accade, nelle province e periferie più estreme dell’“impero orlandiano”, contrariamente alla divulgazione del nostro sindaco, non funziona pressocchè nulla, con utenti costretti prima a fare lo slalom per evitare di finire in ospedale con una gamba rotta o con decine di punture di insetti, e poi mettersi pazientemente in coda in attesa di poter sbrigare le proprie pratiche, nella speranza che i computer funzionino e che soprattutto le stampanti siano in grado di fare il proprio dovere. Caro Orlando, invece delle passerelle ad uso e consumo delle telecamere, perché ogni tanto non fai un giro nei tuoi uffici per constatare di persona le condizioni nelle quali sono costretti ad operare? Quando vuoi, posso anche farti da “cicerona”.