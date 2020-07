Cento targhe per Impastato

Avvenimenti previsti per oggi, giovedì, in Sicilia.

1) PALERMO – Villa Magnisi, via Padre Rosario Da Partanna, ore 08:30 Convegno medico dal titolo “Incont…riamoci! CONTINuiamo a rimanere Continenti”, iniziative e visite gratuite in cinque ospedali cittadini in vista della Giornata Nazionale dell’Incontinenza.

2) PALERMO – Palazzo Forcella de Seta, ore 09:00 Conferenza dal titolo “Cipro: una nuova opportunità per i costruttori italiani e per i professionisti di settore”, organizzata da Ance Giovani Palermo in collaborazione con Sintesi e Cypriot Italian Business Association.

3) PALERMO – Palazzo dei Normanni, ore 09:00 Convegno organizzato dall’AnciSicilia, con il patrocinio della Regione siciliana, dell’Ars e del Corecom Sicilia dal titolo “La comunicazione istituzionale tra social media, fake news e trasparenza”. Partecipano, fra gli altri, Gianfranco Miccichè, Nello Musumeci, Leoluca Orlando e Maria Annunziata Astone.

4) CATANIA – Orto botanico, ore 09:30 Seconda conferenza nazionale “Diamante e gemme di colore: materiali antichi e moderni, diagnostica avanzata, novità del mercato”.

5) ACI CATENA (CT) – Municipio, sala giunta, ore 10:00 Incontro promosso dal sindaco Nello Oliveri sulla crisi lavorativa della Dacca Spa, sulla salvaguardia del sito produttivo e per evitare la perdita di 130 posti di lavoro. E’ stata invitata la deputazione nazionale e regionale catanese.

6) CATANIA – Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, sala giunta, ore 10:15 Viene illustrato il piano degli investimenti triennale dell’ente camerale

7) PALERMO – Fire, via Resuttana 360, ore 11:00 Inaugurazione della nuova sede di Fire. Presenti, tra gli altri, il vicesindaco Fabio Giambrone e il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao.

8) PALERMO – Villetta comunale, quartiere San Giovanni Apostolo, ore 11:00 Installazione di 100 copie della targa in memoria di Peppino Impastato simbolo dei famosi 100 passi che dividevano la casa di Peppino da quella del suo assassino. La manifestazione è organizzata dalla VI Circoscrizione.

9) PALERMO – Palazzo delle Aquile, ore 15:30 Il sindaco Leoluca Orlando terrà una conferenza stampa sulle vicende del Palermo Calcio e sulle prospettive per la presenza di Palermo nei campionati nazionali.

10) CATANIA – Confindustria, Viale V. Veneto 109, ore 16:00 Seminario organizzato da Confindustria sul nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza contenuto nel decreto legislativo 14/19. Partecipa, tra gli altri, il sostituto procuratore Fabio Regolo.

11) CATANIA – Palazzo della Cultura, ore 16:30 Presentazione del documentario di Giuseppe Paradiso sulla mostra “Victoria Nobis Vita. Le ripercussioni della Grande Guerra su Catania e provincia” allestita dall’Archivio di Stato di Catania. Saranno presenti il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella e la direttrice dell’Archivio di Stato Anna Maria Iozzia.

12) PALERMO – Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, ore 17:30 Presentazione del restauro del dipinto su tavola “Perseo e Andromeda”, di Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino.

13) PALERMO – Orto Botanico (via Lincoln, 2), ore 20:00 L’Università degli Studi di Palermo organizza la “PhD Celebration night”, la cerimonia di proclamazione dei Dottori di Ricerca del XXXI ciclo.