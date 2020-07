PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato Vincenzo Finocchio, 18 anni, accusato di avere rapinato una coppia di giovani nei pressi della metropolitana d’Orleans a Palermo. Un gruppo di ragazzi lo scorso 15 marzo aveva bloccato i due con un pretesto. Poco dopo era iniziata l’aggressione. Finocchio è accusato di avere strappato gli orecchini alla ragazza provocandole ecchimosi e lividi. Anche il fidanzato è stato picchiato perchè aveva tentato di difendere la ragazza. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Zisa. Lo scorso maggio i poliziotti avevano individuato e condotto in comunità un minorenne che ha partecipato alla rapina. Sono in corso indagini per risalire agli altri componenti della baby gang. (ANSA).