PALERMO – Da Massimo Ferrero a Dario Mirri, da Urbano Cairo a Enrico Preziosi. Il Palermo sulla via della liquidazione e della serie D fa gola a molti imprenditori che vorrebbero rilevare il club per ripartire con un nuovo progetto. Non è stata ancora decretata la morte sportiva della società al momento in mano alla Arkus dei fratelli Tuttolomondo ma sono iniziate le grandi manovre per la ripartenza del Palermo calcio dai dilettanti. Il sindaco Leoluca Orlando che nel pomeriggio parlerà alla città sulla situazione della squadra di calcio del capoluogo ha già avuto dei contatti informali con alcuni imprenditori che hanno effettuato un sondaggio con il primo cittadino che in caso di liquidazione del club diventerà l’uomo chiave del futuro della squadra. Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, si è riavvicinato all’idea di acquisire il controllo del club. Stessa idea che stuzzica l’interesse del proprietario dell’altro club di Genova Enrico Preziosi che con l’imprenditore palermitano Dario Mirri aveva già lavorato a un’opzione di acquisto prima dell’avvento dei Tuttolomondo. E alla finestra, secondo quanto riportano alcuni quotidiani nazionali ci sarebbe anche il presidente del Torino Urbano Cairo e uno sconosciuto gruppo cinese.