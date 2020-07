“Io una palermitana

Il resoconto in presa diretta di una tragedia.

“Attentato adesso a Tunisi a Port de France”. Nel video su facebook , in presa diretta dalla narrazione di un piccolo inferno, c’è Elena Beninati, blogger palermitana, che racconta. La cronaca riferisce di un doppio attacco a Tunisi, stamattina. Un primo kamikaze si è fatto esplodere nel centro della città: sarebbe morto un poliziotto. Un altro colpo è stato sferrato nella sede dell’antiterrorismo.

Elena, che è stata testimone del primo assalto, scrive, brevemente, su facebook, rispondendo concisa alle domande, perché la giornata è frenetica: “Io sono qui da un mese come freelance per il mio blog elenabeninati.it. Sono stata nei campi profughi di Zarzis e Medenine al confine con la Libia. Ho visto tantissimo. Sono rientrata a Tunisi ieri sera e ho dormito in Avenue Bourguiba e poi…”.

Tutto è accaduto in rapidissima frequenza: “L’esplosione stamattina alle 10.45. Ho sentito il botto e sono andata sul posto, già bloccato dalla polizia. C’è stata una seconda esplosione dopo 40 minuti vicino la sede dell’antiterrorismo ma non ho informazioni di prima mano”.

La blogger palermitana sta documentando un mondo difficile, pieno di contrasti e disagi, legato a una sua complessa speranza. Sta raccontando la fragilità di chi cammina, ogni giorno, senza avere la certezza che tornerà a casa, sta raccogliendo le biografie e le storie di una sofferenza che ignoriamo. Ed è diverso osservarle in tv dalla poltrona o farne parte, come tutti quelli che rischiano. Come stai, Elena? “Io sto bene ci si abitua a tutto immediatamente”.