PALERMO – Dal 2012 è l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso dell’anno: RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO torna nel 2019 con una nuova doppia edizione! L’evento organizzato da Radio Italia si svolgerà infatti a Milano, Piazza Duomo, lunedì 27 Maggio, e a Palermo, Foro Italico, sabato 29 Giugno, alle 20:30. L’evento, come sempre gratuito e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo si svolgerà nella splendida cornice del Foro Italico e sarà presentato da LUCA BIZZARRI e PAOLO KESSISOGLU che, da sette anni, accolgono i protagonisti sul palco con simpatia e professionalità, riservando per ognuno di loro un momento dedicato di intrattenimento. Nel backstage, lo speaker Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse; alla speaker Manola Moslehi il compito di raccogliere le emozioni del pubblico.

MARCELO BURLON si esibirà (h19:50) in un dj-set esclusivo di 30 minuti prima dell’inizio di RADIO ITALIA LIVE- IL CONCERTO. L’ottava edizione di “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” vedrà esibirsi sul palco di Palermo, accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, ACHILLE LAURO, BENJI & FEDE, GHALI, IL VOLO, IRAMA, MAHMOOD, MAHMOOD, FIORELLA MANNOIA, FABRIZIO MORO, NEK, TAKAGI & KETRA con GIUSY FERRERI, THEGIORNALISTI, PAOLA TURCI. Per Radio Italia World: MIKA, la star mondiale che è entrata da alcuni anni nel cuore di tanti italiani e che dallo scorso anno è ufficialmente nella famiglia degli amici di Radio Italia.

Grazie alla condivisione su tutti i mezzi del gruppo Radio Italia, “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” sarà occasione di intrattenimento non solo per chi sarà presente in piazza, ma anche per tutti gli appassionati della musica in Italia e nel mondo. L’evento sarà infatti trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, canale 725 SKY, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Vivrà sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Windows 10 e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” 2019 sarà trasmesso in contemporanea su REAL TIME (canale 31), il canale dedicato all’intrattenimento femminile di Discovery Italia, sul NOVE, il canale generalista del gruppo e in streaming sul servizio OTT gratuito Dplay (dplay.com). “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” 2019 sarà come sempre un’edizione 100% social: l’evento vivrà in tempo reale sulle pagine social ufficiali di Radio Italia e di Real Time: Facebook, Twitter, Instagram. Hashtag ufficiale: #rilive

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia: “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO torna a Palermo al Foro Italico, una location che ha accolto in maniera entusiasta la precedente edizione e che sono convintissimo anche quest’anno parteciperà in maniera massiccia e gioiosa. Per questa seconda edizione a Palermo abbiamo pensato ad un cast eterogeneo con un occhio particolare ai giovani. Volevo ringraziare il Sindaco Leoluca Orlando e la sua giunta e tutte le istituzioni e le persone che hanno collaborato, mi auguro che questa seconda edizione resti nella memoria di Palermo e di tutte le persone che verranno a trovarci. Ringrazio il Maestro Bruno Santori e la Mediterranean Orchestra che accompagneranno sul palco artisti e i conduttori: gli amici Luca e Paolo. Grazie agli artisti, le case discografiche, i manager, tutte le aziende e i partner che daranno il loro contributo e a Real Time e al Gruppo Discovery che sono al nostro fianco anche nel 2019”.

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo: “Ancora una volta, Radio Italia porta a Palermo un concerto di altissimo livello, attento ai gusti di tutti. Un concerto per i giovani di tutte le età che divertirà, farà cantare e ballare migliaia di persone. Palermo è pronta a dare loro e ai tanti artisti un caloroso benvenuto, con la gioia e la professionalità dell’accoglienza che è ormai il tratto distintivo della nostra città.”

Gesualdo Vercio, Programming Senior Director Discovery Italia: “Discovery in Italia, e nel mondo, ha come obiettivo quello di raccontare e alimentare le passioni del pubblico, ogni giorno con nuove storie e nuovi racconti. L’intrattenimento Discovery fa leva sulle passioni del nostro pubblico e tra queste non può mancare di certo quella per la musica italiana, per i suoi artisti, per il territorio e per i grandi eventi di aggregazione come il RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO. In un 2019 iniziato alla grande, grazie ai successi d’ascolto sia di Real Time che del NOVE e alla crescita della piattaforma Dplay, era importante consolidare per il terzo anno consecutivo la partnership con Radio Italia, arricchendo la nostra offerta televisiva con la messa in onda live e in streaming dei due attesi concerti di Milano e Palermo. Un’occasione per rafforzare il rapporto con il nostro pubblico da nord a sud e per aumentare esponenzialmente il numero di persone raggiunte grazie al linguaggio universale della musica, senza dimenticare due ingredienti per noi fondamentali: l’ironia e il divertimento. Inoltre siamo contentissimi di tornare quest’anno a Palermo: infatti vedremo questa affascinante città protagonista su Real Time oltre che per il concerto anche per una nostra nuovissima produzione televisiva con Enzo Miccio”.