Rogo nel magazzino della scuola

PALERMO – Un incendio è divampato in un magazzino in disuso, della scuola Mantegna in via Bologni a Palermo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che in poco tempo sono riuscite a domare il rogo evitando che potesse propagarsi anche in altri locali della scuola. Danni sono stati provocati anche al prospetto del plesso scolastico. Lo scorso ottobre un altro incendio è scoppiato nell’atrio della scuola. Il rogo, in quella occasione doloso, era stato appiccato da tre vandali. Un residente dopo aver fotografato e immortalato in un breve video i colpevoli consegnò le prove alla polizia. (ANSA).