Sea Watch, Delrio a Salvini:

LAMPEDUSA (AGRIGENTO)– “Ci aspettiamo un gesto di umanità e di buon senso, qui non si tratta di discutere la legittimità delle politiche sull’immigrazione del governo, di quello parleremo in altra sede e chiederemo perché siamo arrivati fino a questo punto e se è vero che le politiche dell’immigrazione possano essere gestite essendo assenti dai tavoli europei e convincendo gli italiani che c’è una emergenza assoluta quando gli sbarchi erano già diminuiti del 85%”. Lo afferma Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera. “Il problema oggi – prosegue – è se ‘restiamo umani’ o se invece pensiamo di fare la politica dell’immigrazione sulla pelle di 42 persone. Resteremo a Lampedusa fino a quando ai naufraghi della Sea Watch non sarà consentito lo sbarco”. Così il capogruppo democratico della Camera, Graziano Delrio che si trova a Lampedusa insieme a una delegazione di deputati per monitorare la situazione della Sea Watch e continuare stigmatizzare “il comportamento disumano del ministro Salvini e dell’intero governo che sta tenendo in ostaggio da settimane 42 naufraghi”. (ansa)