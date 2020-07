Ancora sbarchi “fantasma”

Con la Sea Watch ancora bloccata a mezzo miglio dall’isola, i migranti continuano ad arrivare a Lampedusa: come ieri mattina, sono in tutto 16 i migranti, verosimilmente tunisini, fra i quali anche una donna e 8 minorenni, che all’alba sono stati intercettati in prossimità del porto di Lampedusa. A bloccare e scortare il barchino fino al molo Favarolo è stata una motovedetta della Guardia di finanza. Il gruppo è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola. L’imbarcazione, lunga 5 metri, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle.

E una ventina di migranti è sbarcata ieri sera nella zona di Capo Feto, a Mazara del Vallo (Tp); solo in tre sono stati rintracciati, gli altri sono al momento irreperibili. Due minorenni sono stati bloccati dalla polizia e un maggiorenne dalle Fiamme gialle. Il barcone con i migranti a bordo era stato avvistato dalla Guardia di finanza in mare aperto.