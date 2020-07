PALERMO – Un nuovo incendio nella zona dell’ex Riserva Reale in corso Calatafimi. Le fiamme hanno avvolto una vasta area, travolgendo cumuli di sterpaglie e rifiuti.

Le operazioni di spegnimento per il rogo su Monte Gallo, a Mondello, sono ancora in corso con diverse squadre dei vigili del fuoco, gli uomini della Forestale e il canadair, ma un altro massiccio intervento è stato necessario per arginare le fiamme nel tratto che va dalla Rocca a Mezzomonreale.

Paura per i residenti e gli ospiti di una casa di riposo: anche in questo caso le richieste di soccorso sono arrivate a decine alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Dall’area si è alzata un’alta nube nera, il fumo è arrivato nelle case vicine. Una giornata di super lavoro per i pompieri, in azione anche a Bagheria, dove si trovano altre due squadre per un incendio nei pressi dello svincolo, in un’area di campagna a Partinico e ad Alimena.