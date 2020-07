Guerra per il direttore artistico

Il Cda della Foss nomina il direttore artistico Marcello Panni e si apre un nuovo caso al Teatro Politeama. “La nomina è stata adottata in palese violazione dello Statuto dell’ente. Per questa ragione si dovrebbe immediatamente commissariare la Fondazione e sciogliere il Consiglio di amministrazione, responsabile di questo atto illegittimo”. È la richiesta del capogruppo dell’Udc Eleonora Lo Curto che sulla questione ha presentato un’interrogazione all’Ars, controfirmata anche dal deputato Vincenzo Figuccia. Ancora un’occasione di scontro, quindi, tra la parlamentare regionale e il presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, Stefano Santoro, dopo l’ultima e accesissima seduta della Commissione Bilancio sulla Foss, in cui sono volate parole grosse. “Il collegio dei revisori dei conti – spiega Santoro – non ha fatto alcuna osservazione sulla nomina di Panni, in quanto è stato subito chiaro che il Cda stava agendo in difesa dell’ente, che non può fare a meno di una stagione ben strutturata”.

Insomma, dopo la nomina di Ester Bonafede, revocata in modo rapidissimo dallo stesso Cda che l’aveva scelta; la nomina del nuovo sovrintendente della Foss, Antonino Marcellino, attaccata dalla capogruppo dell’Udc Eleonora Lo Curto in Commissione Bilancio all’Ars in quanto fondata su un elenco di nomi che doveva essere stato “cancellato”; e la nomina di un commissario da parte della Regione, Giuseppe Librizzi, ritirata il giorno dopo la firma del decreto da parte del presidente Nello Musumeci, ecco che alla Foss un’altra nomina fa discutere.

Marcello Panni, 79 anni, è direttore artistico della Foss dal 2017. Nominato dall’ex sovrintendente Giorgio Pace, è stato poi prorogato dal sovrintendente “facente funzioni” scelto dall’ex commissario Nanni Riggio, il direttore amministrativo Massimo Provenza. Decaduto con l’insediamento del nuovo Cda, per avere un nuovo direttore artistico la Foss avrebbe dovuto attendere la nomina del sovrintendente perché, da statuto, è a lui che spetta il compito di nominarlo.

Invece, lo scorso 15 aprile il cda guidato da Santoro ha nominato nuovamente Panni per “la necessità e l’urgenza – è scritto nella delibera – di non arrecare pregiudizio all’attività artistica della stagione 2018/2019 della Fondazione, che terminerà il prossimo 27 maggio” e perché c’era anche “l’urgenza di dare incarico per l’immediata stesura del programma artistico musicale estivo 2019, nonché di predisporre una proposta della Stagione 2019/2020, considerato l’impellente necessità della Foss di assicurarsi la presenza di artisti di primo piano”.

“Tra l’altro – aggiunge Santoto – eravamo stati sollecitati da due note interne, una del coordinatore della direzione artistica, Francesco Di Mauro, e una del direttore amministrativo Massimo Provenza: entrambi hanno chiesto al Consiglio di agire in questa direzione per non arrecare danno alla Fondazione”.

L’interrogazione depositata all’Ars, però, va oltre e chiede conto e ragione direttamente all’Assessorato al Turismo, da cui l’ente dipende e che sull’ente opera il controllo. Assessorato che attualmente, dopo le dimissioni di Sandro Pappalardo, è guidato ad interim direttamente dal presidente Musumeci. Le domande sottoscritte da Lo Curto e Figuccia sono tre: chiedono di sapere se il Governo regionale, i cui rappresentati siedono all’interno del Cda, è al corrente della palese violazione dell’art. 20 del vigente statuto; se sono state già intraprese le doverose iniziative per lo scioglimento del Consiglio in carica; e quali ulteriori iniziative il Governo regionale intende avviare per ripristinare presso la Foss il rispetto delle previsioni statutarie. A Musumeci adesso il compito di rispondere all’interrogazione dei parlamentari.