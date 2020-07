PALERMO – Un incendio si è sviluppato su Monte Gallo, a fuoco una vasta area, nelle vicinanze di alcune abitazioni. Il fumo ha raggiunto la strada e la spiaggia, è visibile da diversi punti della borgata marinara.

Decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco, che sul posto hanno inviato diverse squadre per far fronte all’incendio, insieme agli uomini della Forestale. In azione anche un canadair.

Il rogo si è diffuso nel giro di pochi minuti nella vasta area che sovrasta il golfo di Mondello, viene alimentato dal vento e dalle alte temperature, ma non si registrano al momento danni o persone intossicate.