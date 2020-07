PALERMO – A 39 anni dalla strage di Ustica, come denuncia Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione Parenti Vittime, non è ancora chiara la verità sull’intera vicenda. Un originale progetto teatrale, patrocinato dal MIUR, vedrà in scena, domenica 30 giugno ore 21.30, 36 studenti dei Licei Galileo Galilei di Palermo e Copernico di Bologna. La piece drammaturgica, scritta dal regista Bruno Cappagli, coadiuvato da Linda Tesauro e Salvo Dolce del teatro Libero di Palermo, sarà proposta presso il Museo Riso d’arte contemporanea della Sicilia ospitato nell’omonimo palazzo in Corso Vittorio Emanuele.

Il progetto di gemellaggio ha avuto inizio dai primi di febbraio, grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica del Galilei Rosa Maria Rizzo, coadiuvata dalle docenti Elisa La Scala e Paola Lantieri che hanno accompagnato gli studenti palermitani dal 22 al 27 giugno a Bologna, per un ultimo e definitivo montaggio delle scene con gli studenti bolognesi. Nel giorno di commemorazione della strage, gli studenti si sono esibiti presso il parco della Zucca di Bologna che ospita il Museo della Memoria in un suggestivo movimento scenico.