I diritti umani e l’antifascismo

Si è svolta ieri a Palermo la decima edizione del Palermo Pride con la tradizionale parata in centro. “La manifestazione di oggi è stata conferma del fatto che Palermo vuole essere un punto di riferimento dei diritti di tutti e di ciascuno. Una città nella quale tutti siamo diversi perché esseri umani, dove tutti siamo uguali perché esseri umani”, ha detto il sindaco Leoluca Orlando. “La manifestazione – ha aggiunto – è la conferma di una città che sceglie l’antifascismo e la solidarietà come propri valori e come propri punti di riferimento per l’azione amministrativa, sociale e politica”. “Anche per questo ieri abbiamo annunciato la cittadinanza onoraria per la Sea-Watch e per l’Arcivescovo capo delle Chiese evangeliche tedesche, – ha affermato – per rilanciare l’appello rivolto alle città e alla società civile europea per costruire Porti sicuri e comunità sicure. Anche oggi qui abbiamo riaffermato che la sicurezza è indissolubilmente legata, nei sistemi democratici, al riconoscimento dei diritti”.