Lavoratori Dussman, rischio tagli

I lavoratori della Usb Dussman approdano a Roma al cospetto della Senatrice Nunzia Catalfo, Presidente della Commissione Lavoro al Senato, per prospettare la grave situazione in cui versano gli operatori addetti alla sanificazione degli Ospedali Riuniti Villa Sofia/V. Cervello. Si legge in una nota diffusa dai lavoratori.

I lavoratori Dussman rischiano un ulteriore taglio di ore, già pesantemente decurtate all’ultimo bando di gara aggiudicato. Il rischio di aver tagliate ulteriori ore è dato dall’errata valutazione della Cuc per la gara d’appalto in itinere.

La decisione di rivolgersi alla Senatrice Catalfo, si legge nella nota, è data dalla completa assenza della Regione Siciliana, nonostante gli incontri fatti con l’assessore alla Sanità Razza, con la Cuc, con i vertici dell’azienda ospedaliera.

La Usb vigilerà sullo svolgimento della gara e farà di tutto affinché non vengano colpiti ulteriormente i lavoratori. L’abbassamento delle ore non solo colpisce i lavoratori, ma renderebbe un servizio di sanificazione non adeguato alle corrette norme igienico sanitarie.