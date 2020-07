Mahmood e i suoi ‘fratelli’

Gli eventi del fine settimana in Sicilia.

Musica

In programma per sabato 29 dalle 21:00 l’atteso appuntamento del Radio Italia Live: quest’anno l’evento porterà a Palermo alcuni dei nomi più gettonati del panorama musicale nazionale come Achille Lauro, Benji e Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Mahmood, Fabrizio Moro, Nek, Takagi e Ketra insieme a Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Paola Turci e Mika; alla conduzione ci sono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu per uno spettacolo che verrà trasmesso in diverse emittenti televisive italiane, come su Radio Italia Tv, su Real Time e sul Nove.

Si terrà a San Vito lo Capo la prima edizione del Mondo Sounds Festival, la tre giorni dedicata alla musica con artisti provenienti da tutto il mondo: tre sono i palchi che ospiteranno gli artisti di differenti generi come Chris Obehi, Sergio Beercock, Benin International Musical, Dele Sosimi , La Yegros e il siciliano Alessio Bondì. Tre le location interessate per le performance: il Santuario Stage, nel cuore del centro storico, l’Antròpico Stage e il palco Highlife Deck, a ridosso della spiaggia

Sabato alle 22:00 allo Zo Centro Culture Contemporanee di Catania il “Sweet Summer Fuzz”, serata dedicata alla musica indipendente con tre tra le più attive band catanesi del genere: i Long Hair In Three Stages, i Vodkafish e i Regen.

Mercati e Sagre

Il fine settimana del Mercato Sanlorenzo a tema ortofrutticolo: dalle 12:00 alle 23:00 gli spazi saranno dedicati alla degustazioni delle pietanze dalle più classiche alle più sfiziose, senza mai dimenticare la componente della qualità. Inoltre, nella giornata di domenica dalle 19:00 svolgerà la finalissima di “Ciao mamma, oggi suono al Mercato”, contest musicale per artisti emergenti, con i vincitori delle precedenti tappe del talent.

Manifestazioni

In programma dal 27 al 30 giugno la “Sagra del mare” di Sciacca: oltre a tanta musica, come il concerto di Einar di domenica alle 22:15, spettacoli di cabaret, show cooking e rappresentazioni di antiche tradizioni marinare, come gli antichi “Giochi di Quartiere” tra cui spicca la tradizionale ‘Ntinna a Mari.

Torna sabato a San Marco d’Alunzio, in provincia di Messina, il festival di arte contemporanea, musica e teatro “Radica”: dalle 21:30 alla Badia Grande sarà possibile visitare le installazioni di 11 artisti contemporanei come Dara Siligato, Giacomo Miracola, Giorgia Minisi, Giuditta R e Leonardo Cumbo; alle 22:00 invece atteso lo spettacolo “Con Permesso, Don Raffaè!”, per poi continuare alle 23:00 con il concerto degli Ennè.

“Etna Fashion Weekend” a Catania per un finesettimana all’insegna della moda e della valorizzazione del territorio: sabato alle 21:00 a Piazza della Regione si terrà la premiazione “Siciliani nel mondo”, premio conferito a tutti coloro che sono riusciti ad esportare la sicilianità e a primeggiare nel mondo nel campo dell’arte e della cultura, mentre domenica sempre alla stessa ora ci sarà la sfilata vera e propria, con presentazione di modelli e accessori realizzati secondo protocolli ecosostenibili da noti fascio designer.

Teatro

Al teatro Teatro Greco di Siracusa in scena la commedia “Lisistrata” di Aristofane con Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Elisabetta Pozzi. Lo spettacolo, uno dei più attesi di questa stagione, sarà proposto alle 20:00 il 29 e 30 giugno, oltre che il 2, 3, 4, 5 e 6 luglio.