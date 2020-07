Due palchi, venti artisti provenienti da tutto il mondo e dieci differenti generi musicali. Sarà “Mondo Sounds Festival” quest’estate a colorare per tre giorni, con concerti e dj set, le calde giornate di fine giugno di San Vito Lo Capo.

Prima edizione di festival di musica dalle sonorità tropical (afrobeat, folk, highlife, afroblues, cumbia ed elettronica) dove dal 28 al 30 giugno si alterneranno artisti della scena musicale nazionale e internazionale che faranno ballare turisti e non, per celebrare le identità sonore dei sud del mondo. Un festival che vuole portare la musica dei posti caldi del mondo in Sicilia, ribaltando così la(classica) prospettiva della Trinacria, esportatrice di talenti ed eccellenze nel mondo.

“Da esportatori di talenti ed eccellenze si è pensato di fare la cosa inversa – spiega Fabio Rizzo, produttore e ideatore del festival insieme a Francesca Perricone – in genere si cerca di portare la Sicilia nel mondo invece in questo caso portiamo il mondo in Sicilia; che diventa nodo centrale dei flussi musicali del mondo. Da qui il nome e la voglia di connettere sonorità africane e sudamericane in particolare con quelle siciliane”.

Ad alimentare la radice siciliana del festival ci saranno: Alessio Bondì, Matilde Politi, Corrado Fortuna che calcheranno il palco il 28 giugno; ci sarà anche il noto deejay Claudio Coccoluto e poi ancora Chancha Via Circuito, La Yegros, Dele Sosimi e tanti altri.

“Mondo Sounds – afferma Francesca Perricone, co-fondatrice e ideatrice del festival, che vive a San Francisco, dove lavora nell’ambito degli eventi musicali – rappresenta un’opportunità per mostrare come anche in Sicilia, dopo diversi anni di immobilismo culturale, si possano portare avanti iniziative musicali di rilievo internazionale e un po’ fuori dal coro; abbiamo anche concordato delle collaborazioni con varie associazioni presenti sul territorio che si occupano dei diritti dei migranti, politiche LGBT, ambiente e giustizia sociale perché per noi la musica è un linguaggio universale essenziale per costruire un dialogo tra le diverse culture del mondo”.

Mondo Sounds sarà inoltre il primo Festival Plastic Free della Sicilia. In seguito all’ordinanza entrata in vigore il 1° maggio 2019, il Comune di San Vito Lo Capo è pioniere nell’abolizione dell’uso della plastica. Con la collaborazione di St’orto nell’area food&drink ci saranno solo bicchieri, piatti e posate in materiale biodegradabile.

“Siamo davvero contenti di essere tra i primi festival che rispettano quest’ordinanza, che incontra i valori che stanno dietro al festival: l’ecologia è chiaramente uno di questi; insieme alla multiculturalità, ai diritti umani, allo scambio e all’apertura culturale, quindi ad una mappa di valori che hanno a che fare con quello che secondo noi è il modo migliore di stare al mondo e rispettare chi ci circonda e quello che ci circonda”, chiude Rizzo.

I biglietti si possono acquistare da St’orto o direttamente tramite il link della pagina facebook del festival.