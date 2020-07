PALERMO – Un Orlando furioso azzera i vertici della Polizia municipale di Palermo e ridisegna in fretta e furia le caselle più importanti della burocrazia comunale. Il sindaco oggi ha riunito la giunta e scelto i nuovi capiarea di Palazzo delle Aquile, ossia i dirigenti a cui affidare le chiavi della macchina comunale: una scelta dirimente per i prossimi tre anni e che rischia di incidere pesantemente sul futuro politico del Professore.

La novità più clamorosa è il totale azzeramento della guida dei vigili urbani: a essere silurato, infatti, non è solo il comandante uscente Gabriele Marchese, cosa di cui si vociferava da tempo, ma anche il vice Luigi Galatioto che, fino a ieri, era dato come nuovo numero uno dei caschi bianchi. Si dice che Orlando sia diventato letteralmente furioso per i risultati risicatissimi dell’operazione “tolleranza zero” sui rifiuti e in particolare per una nota diffusa da via Dogali in cui si riportavano numeri bassissimi di contravvenzioni. E così la giunta prima è slittata dalla mattina al pomeriggio e poi è stato sferrato il colpo: Galatioto non solo non sarà comandante, ma viene proprio spostato d’ufficio andando alle Attività produttive. E dal momento che non si potevano affidare i vigili a un dirigente che non avesse esperienza, ecco l’altro colpo di scena: torna a fare il comandante Vincenzo Messina, che questo ruolo ha già ricoperto dal 2012 al 2017 ma che oggi si ritrova una situazione più complessa tra pensionamenti, assenza di concorsi e un vice che sarà un neofita. Un ritorno comunque assolutamente inatteso, ma che ha scatenato un effetto domino sulle altre caselle.

Procediamo con ordine e iniziamo col dire che la giunta ha comunicato alla stampa soltanto i nomi dei capiarea, mentre sulle altre caselle (seppur dirimenti) il riserbo è assoluto. Una sorta di nomina “a rate” inedita e che non ha precedenti nella storia recente del Comune, sintomo probabilmente di qualche difficoltà nel far quadrare i nomi o nel trovare un accordo coi partiti.

Come detto, il nuovo comandante dei vigili è Vincenzo Messina che scambia il suo vecchio posto (vice segretario generale) col comandante uscente, ossia Gabriele Marchese. Luigi Galatioto diventa capoarea del Suap dell’assessore Leopoldo Piampiano (Sicilia Futura), dove pareva destinato Roberto Raineri, che invece va alla Direzione generale. Promozione per Domenico Verona che dal Patrimonio trasloca alla Cultura come capoarea con l’assessore Adham Darawsha, mentre non è ancora chiaro dove verrà mandato l’uscente Sergio Forcieri; promozione anche per Maria Anna Fiasconaro che si occuperà sempre di Scuola, ma stavolta come capoarea con l’assessore Giovanna Marano.

Alessandra Autore rimane alle Attività sociali di Giuseppe Mattina a cui però, grazie alla nuova riorganizzazione, si aggiungono anche l’Anagrafe e l’Elettorato; Nicola Di Bartolomeo, unico dirigente tecnico, sarà il capo dell’area della Rigenerazione urbana sotto l’assessore Maria Prestigiacomo. All’Urbanistica, Ambiente e Mobilità, appannaggio dell’assessore Giusto Catania (Sinistra Comune), viene promosso (come ampiamente anticipato) Sergio Maneri, che lascia così il settore Partecipate che pure in questi anni ha scoperchiato il vaso di Pandora di Amat e Amap. Confermati Bohuslav Basile come Ragioniere generale con l’assessore Roberto D’Agostino (Pd), l’Avvocato capo Giulio Geraci, Licia Romano come Capo di Gabinetto, Domenico Musacchia al Verde e Decoro urbano.

“La giunta ha ascoltato la relazione dell’assessore al Personale Fabio Giambrone – commenta Orlando – e al termine della riunione ho fornito al Segretario le indicazioni per procedere alla nomina dei dirigenti, di cui adotteremo gli atti lunedì. Procederemo a un’ampia riorganizzazione, condivisa con tutti gli assessori, finalizzata la miglioramento dei servizi”.