Brucia la riserva di Capo Gallo

PALERMO – Brucia ancora la riserva di Capo Gallo a Palermo. Le fiamme, ben visibili anche dai bagnanti presenti sulla spiaggia, si sono propagate in una zona boschiva impervia. Centinaia di persone hanno visto in pochi minuti una fitta colonna di fumo alzarsi dal monte ed hanno lanciato l’allarme. In azione vigili del fuoco e Corpo forestale, per la precisione del distaccamento Falde, e un canadair. L’incendio, fanno sapere dal Corpo forestale, è lontano da case, persone e infrastrutture. Nei giorni scorsi altri roghi sono divampati nella riserva di Capo Gallo.

(ANSA)