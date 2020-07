I giovani di Diventerà bellissima

Il catanese Francesco Sicali, 28 anni, studente di Economie politiche e management del territorio, è stato eletto all’unanimità, durante il congresso svoltosi a Milazzo, coordinatore regionale dei giovani di #DiventeràBellissima, il movimento politico che fa capo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Un pomeriggio di grande confronto tra i 140 delegati provenienti da tutta la Sicilia – spiega Francesco Sicali – che dimostra quanto noi giovani abbiamo la voglia di credere nel futuro della nostra terra. Cresce e si forma una classe dirigente che non si occuperà soltanto di tematiche giovanili, ma anche locali, regionali e nazionali. Credo che oggi nasca un modello politico, un riferimento per i giovani e non solo”.

L’augurio di buon lavoro a Sicali arriva anche dal presidente Musumeci. “Ragazzo serio e preparato – dice il governatore – saprà guidare il Movimento giovanile con entusiasmo e capacità organizzativa. Un apprezzamento voglio esprimere a tutto il congresso giovanile per aver saputo dimostrare spirito unitario e senso di responsabilità. Gli ingredienti ci sono tutti per sperare nella formazione di una nuova classe dirigente”.

Oltre a Sicali è stato eletto anche il coordinamento regionale e, contestualmente, il neo-coordinatore ha provveduto a nominare i suoi due vice: il messinese Francesco Armone e il palermitano Emanuele Cocchiara.