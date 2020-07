Musumeci e l’appello alla Lega:

PALERMO – “Io farei un appello alla Lega, metta fine a questo calvario, a questo governo. Si dia la possibilità di progettare un’azione politica di coesione concreta tra Nord e Sud. Il tema è politico, ci stiamo sorvolando sopra. Il M5s vuole mantenere in appalto il malumore, il malessere del mezzogiorno d’Italia. Non ha le carte in regola per farlo, non ha il retroterra culturale per farlo, non ha l’esperienza per farlo, non ha la visione per farlo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenendo stamani alla trasmissione di La7 Omnibus.

“Se si dice no ad oggi grande opera – ha proseguito il governatore – a cominciare dal ponte sullo Stretto, che per noi non è un capriccio ma è la naturale continuazione del corridoio che parte dal non Europa e finisce inesorabilmente a Palermo, non si va da nessuna parte. Poniamo fine a questo calvario e lanciamo un piano Marshall per il Sud”.