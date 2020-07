Radio Italia Live FOTO

Dopo la prima tappa milanese del 27 maggio a Piazza Duomo a Milano, il concerto Radio Italia Live, è sbarcato al Foro Italico di Palermo per il secondo e ultimo appuntamento dell’anno. Giunto alla sua ottava edizione, l’appuntamento musicale live e gratuito più noto, a due anni di distanza dal battesimo in terra palermitana ha fatto il bis: stessa location ma con una line up (ovviamente) diversa, e due mila persone in più rispetto all’edizione del 2017. In oltre 44mila hanno riempito il vasto prato del Foro Italico, iniziando ad occupare le prime file già dal mattino, sfidando le ore più calde.

Il concerto iniziato alle 20.30 e trasmesso in diretta sui canali di Radio Italia (radio, tv e web, comprese le piattaforme social Facebook, Twitter, Instagram) e su Real time (canale 31) è stato condotto – come da sette anni a questa parte – da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico chiedendo sin dai primi minuti, delucidazioni sull’annosa diatriba di genere: “arancina- arancino”; e fino a mezzanotte ha fatto ballare grandi e piccini. Quattro ore dunque di puro divertimento e musica live che hanno visto in prima linea la Mediterranean Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, accompagnare i 14 artisti italiani che si sono esibiti e una internazionale (Mika) che si è esibito per Radio Italia World. Ad anticipare il concerto è stato Marcelo Burlon con un dj-set esclusivo di trenta di minuti. Ad aprirlo invece è stato Ghali, con la sua “Cara Italia”. A seguire Benji&Fede con i loro tormentoni estivi, Paola Turci, Nek, Fabrizio Moro, Achille Lauro, Mika, Fiorella Mannoia (scivolata un paio di volte sul palco), Takagi&Ketra con Giusy Ferreri, Il Volo, The Giornalisti, Irama e Mahmood, che ha chiuso la serata con “Soldi”, la canzone che l’ha proclamato vincitore dell’ultimo festival di Sanremo. “Una line up pensata in particolare, per questa seconda edizione palermitana, per i giovani” ha affermato Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia.

> Guarda le foto del “concertone”

“Ancora una volta, Radio Italia porta a Palermo un concerto di altissimo livello, attento ai gusti di tutti; per i giovani di tutte le età”, ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo. L’appuntamento, come ha annunciato Volanti in chiusura dal palco, adesso è per l’anno prossimo.