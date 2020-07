Scappa durante il permesso premio

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato a Palermo un uomo di 35 anni, Domenico Zora, accusato di evasione; aveva usufruito ad aprile di un permesso premio di due giorni durante l’espiazione di una condanna definitiva per furto e non aveva fatto più ritorno in carcere facendo perdere le sue tracce. La scorsa sera, un agente libero dal servizio, mentre percorreva via Messina Marine, lo ha riconosciuto. Senza mai perderlo di vista, l’agente ha chiesto rinforzi. Zora è stato bloccato nel porto della Bandita ed è stato portato in carcere.