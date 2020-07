PALERMO – Il fuoco si è placato soltanto per poche ore, ma è tornata la paura a Monte Gallo, dove oggi sono di nuovo in azione i pompieri e gli uomini della Forestale. Dopo l’incendio divampato venerdì, nella vasta area sulla montagna che sovrasta il golfo di Mondello hanno preso vita nuovi focolai: le squadre del comando provinciale si trovano sul posto per il quarto giorno consecutivo.

Anche oggi, infatti, si è alzata un’alta colonna di fumo visibile da vari punti della borgata marinara, spiaggia compresa. Decine di telefonate sono giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco da parte dei bagnanti e dei villeggianti, specie da chi abita nella zona compresa tra Pizzo Sella e l’area in cui ha avuto origine l’incendio.

Le fiamme, ancora una volta, si sono propagate in una zona boschiva impervia, per questo è stato necessario l’intervento di un canadair. I vigili del fuoco sono nel frattempo impegnati anche in altri interventi, da Partinico a Cefalù, fino alla via Cavallaro, nella zona di via Messina Marine a Palermo, dove sono andati a fuoco cumuli di sterpaglie e rifiuti.