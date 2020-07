Dal gasolio alla carta igienica

PALERMO – “… Ieri è entrato, è venuto, e si è contato la carta igienica, già se ne deve fregare due balle…”, diceva uno dei dipendenti infedeli della Rap arrestati dalla polizia nel marzo del 2015. L’intercettazione eseguita dai poliziotti è finita nel fascicolo del processo che si conclude con quattro condanne e sei assoluzioni.

Gli imputati condannati sono Antonio Cardinale (4 anni), Francesco Mancuso (4 anni), Giovanni Di Franco (4 anni), Salvatore Messina ( tre anni e due mesi). Per loro il giudice per l’udienza preliminare Walter Turturici ha dichiarato l’estinzione del rapporto di lavoro con Rap.

Assolti Girolamo Messina, Benedetto Musso, Salvatore Ragusa, Giuseppe Rosato, Giustino e Rosario Ciglietti. Erano difesi, tra gli altri, dagli avvocati Vincenzo Pillitteri, Rosana Vella, Edi Gioè, Maria Teresa Nascè e Rosolino Ulizzi.

Dal magazzino di via Ingham, a Brancaccio, spariva di tutto. Il gasolio sarebbe finito nelle officine meccaniche di parenti e amici degli imputati. Stessa cosa con la merce della società nata sulle ceneri dell’Amia. Detersivi, bacinelle, tute, scope e sacchi riempivano gli scaffali di un negozio oppure venivano proposti al migliore offerente in una bancarella a Ballarò. Per altri dipendenti è in corso il processo in Tribunale con il rito ordinario.