Mare o montagna? Famiglia o fuga romantica? È l’ora di prendersi una vacanza proposte per tutte le esigenze. Dieci idee per tutti i gusti e tutte le esigenze nel nuovo numero estivo di I Love Sicilia, il mensile di stili, tendenze e costumi disponibile in edicola e online al link qui. Una guida alla vacanza nell’Isola per rispondere alle diverse esigenze di relax in alcune selezionate strutture della nostra splendida regione. Dalla vacanza con bambini piccoli e grandi, ai romantici hotel di charme pensati per la coppia alla ricerca di qualche giorno di evasione dallo stress quotidiano. Dal tempo libero immersi nella natura alla vacanza dedicata alle coccole per gli ospiti. Il nuovo numero di I Love Sicilia è in edicola e acquistabile in digitale anche on line qui.