PALERMO – Scatta la chiusura per sette giorni nei confronti del locale “Shoko” di via Candelai, in cui sarebbero state organizzate serate danzanti senza alcuna autorizzazione.

Ad accertare le irregolarità, la polizia che ha eseguito il provvedimento emesso dal Suap di Palermo. “Al titolare dell’attività di via Candelai – spiegano dalla questura – più volte era stata contestata l’organizzazione non autorizzata di serate danzanti. Dato il reiterarsi delle condotte illecite, è stata effettuata un’apposita e circostanziata segnalazione agli uffici comunali competenti, che hanno disposto la sospensione della licenza al titolare”.

Si tratta del risultato dei controlli potenziati nella zona del centro storico: “Sono finalizzati alla salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei tanti giovani che, nei fine settimana in particolare, affollano i locali pubblici che si trasformano in vere e proprie discoteche, senza però averne i prescritti requisiti e i dispositivi di safety – sottolinea la polizia -. Tra questi, uscite di sicurezza, porte anti panico con spinta verso l’esterno, impianti antincendio, ecc., tutti elementi necessari per consentire una pronta ed immediata evacuazione dei locali in sicurezza, qualora ricorresse una situazione di pericolo”.