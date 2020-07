Dopo maggio, pure giugno

Numeri strepitosi per LiveSicilia nel mese appena concluso. Il ringraziamento della redazione.

Dopo il miglior maggio, anche il miglior giugno. Nuovo record di utenti unici e visite per LiveSicilia. Quello che si è appena concluso, infatti, è il miglior mese di giugno della storia del giornale, per accessi al sito. Numeri eccezionali, quelli di Live, negli ultimi trenta giorni, con dati di crescita che oscillano tra il 10 e il 35 per cento rispetto ai cinque anni precedenti.

Tutto questo è, ovviamente, merito vostro che ci avete seguito con affetto anche nelle ultime settimane, settimane ricche di inchieste, di pezzi di cronaca e di politica, di editoriali e commenti.

E i numeri ci incoraggiano, ovviamente, a fare meglio, puntando a uno splendido luglio, dopo questi splendidi mesi di maggio e giugno. Continuate a seguirci, abbiamo ancora tante cose da raccontarvi. E grazie ancora da tutta la redazione.