Nuovo terminal per gli aliscafi

PALERMO – Un terminal provvisorio per gli aliscafi nella banchina Sammuzzo del porto di Palermo, che sarà smontato successivamente per fare spazio al terminal crociere, e la sistemazione dell’area con nuovi impianti di illuminazione, viabilità e verde. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha bandito due gare per quasi 2 milioni di euro. La notizia è stata pubblicata sull’ultimo numero dell’Avvisatore marittimo.

La prima gara, per la realizzazione della struttura, prevede un importo complessivo di 987.078 euro, di cui 966.000 per lavori a base d’asta e 21.078 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori dovranno essere conclusi in 150 giorni dalla data di consegna del cantiere. Il secondo bando ha un importo di 987.608 euro, di cui 976.000 per lavori a base d’asta e 11.608 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Per l’esecuzione sono previsti 90 giorni dalla consegna dei lavori.

Infine, è stato aggiudicato alla ditta “Bsf srl” di Caltanissetta il servizio di presidio, accoglienza e custodia, per due anni. L’azienda ha offerto un ribasso del 40,19% su importo a base d’asta di 185.784 euro, oltre a 5.000 euro per oneri della sicurezza.