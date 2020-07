Diventa pubblico un video che secondo gli investigatori chiarirebbe le cause del cedimento della pila 9 del Ponte Morandi, evento che ha portato al collasso della struttura e alla tragedia di Genova del 14 agosto 2018.

Le riprese, divulgate dalla guardia di finanza, sono sono state effettuate dalle telecamere di videosorveglianza della vicina azienda “Ferrometal”. Dalle immagini si vede la pila 9 sgretolarsi e piegarsi su se stessa a partire dalla sommità, inghiottendo le auto e i camion in transito. Poi i lampi, già visibili in alcuni video amatoriali che hanno fatto il giro del mondo, probabilmente provocati da cavi elettrici tranciati dalle macerie.

L’inattaccabilità delle immagini diffuse dalla finanza viene contestata dai consulenti tecnici di Autostrade per l’Italia, secondo cui il video “non chiarisce le cause del crollo” come riporta TgCom24 riprendendo le parole della società. Secondo l’Aspi viene “mostrata la cinematica del cedimento, ma il video non inquadra tutti i componenti essenziali del ponte”. In ogni caso, viene precisato che “i consulenti tecnici della società continueranno a collaborare per accertare le cause dell’accaduto”.

Il 28 giugno, con un forte boato, Genova ha detto definitivamente addio a ciò che rimaneva dell’ex viadotto (qui le immagini e il racconto della giornata).