PALERMO – Cinquecento chili di pesce sequestrato e multe per 9 mila euro. E’ il bilancio dei controlli di Capitaneria di porto e carabinieri a Palermo nella zona di Borgo Nuovo e viale Lazio. Sono stati controllati diversi ristoranti e pescherie. Sono stati sequestrati diversi tipi di pesce, ricci e contenitori con polpa di ricci. Le attività ispettive si sono concentrate su alcuni ambulanti abusivi e su una pescheria della città, ai quali è stata contestata la mancanza di tracciabilità dei prodotti esposti in vendita. Stessa sanzione per i proprietari dei ristoranti controllati, che conservavano, all’interno dei frigoriferi delle cucine, prodotti ittici senza la documentazione idonea a dimostrarne la provenienza. In un caso, si è persino reso necessario l’intervento dei medici dell’Asp che hanno rilevato, nei locali di cucina del ristorante, carenti condizioni igieniche. Solo 70 chili di pesce è stato ritenuto idoneo al consumo dai veterinari dell’Asp e devoluto ad una casa famiglia del centro di Palermo. (ANSA).