Si ribalta con l’auto

Un incidente stradale è costato la vita a una donna, e un’altra è rimasta ferita. È accaduto sull’autostrada A5 Torino-Aosta, tra i caselli di Volpiano e Settimo Torinese.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la donna deceduta nell’impatto avrebbe perso il controllo della propria auto mentre procedeva verso Torino; quindi si sarebbe ribaltata più volte, finendo su un prato. Non sono ancora state rese note le sue generalità. La donna rimasta ferita invece è stata trasportata in elisoccorso al Cto del capoluogo piemontese, in codice rosso. Per consentire i soccorsi la A6 è stata chiusa in direzione Torino, con uscita obbligatoria allo svincolo di Volpiano.