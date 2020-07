Trapani, due innesti in giunta

TRAPANI – Due nuovi ingressi nella giunta comunale di Trapani, guidata da Giacomo Tranchida. Si tratta di Peppe La Porta, consigliere della lista ‘Amo Trapani’, e Dario Safina, eletto nelle file di ‘Cambia-menti’. Confermato assessore Vincenzo Abbruscato, della lista ‘Trapani con coerenza’, così come gli assessori “tecnici”: Rosaria D’Alì, Andrea Patti Patti e Antonio Romano. “Tranchida – si legge in una nota – lavora h24 per mantenere gli impegni con i trapanesi nel rispetto del programma di governo, cosi come le liste che lo hanno sostenuto”.