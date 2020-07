Voragine in strada

L’immagine parla da sé: date le proporzioni della voragine, il compattatore di rifiuti che ci è finito dentro potrebbe sembrare un giocattolo. Larga e profonda ben oltre le dimensioni di un camion, la buca sta interessando la zona antistante la basilica di San Mauro a Casoria, in provincia di Napoli.

L’autista del mezzo, un 57enne del luogo, ha riportato ferite lievi; è stato aiutato da alcuni colleghi di Casoriambiente, azienda dei rifiuti locale. Su Facebook il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, precisa che non c’è stata nessuna “conseguenza grave per i dipendenti” dell’azienda. Nella zona sono stati sgomberati sette palazzi per un totale di circa cinquanta famiglie – scrive Il Corriere della Sera – e sono state interrotte l’erogazione di acqua ed energia elettrica. L’apertura della voragine aveva anche danneggiato una condotta del metano, poi messa in sicurezza.

L’episodio di oggi non è il primo a interessare l’area nord del Napoletano. Nell’agosto 2011, nel comune di Casalnuovo si verificò un incidente analogo: in quell’occasione si aprì una voragine al cui interno precipitò un altro compattatore di rifiuti, non lasciando scampo all’autista 42enne Raffaele Di Monda.