PALERMO – “In Sicilia, con i saldi estivi, ci auguriamo di poter fare almeno un po’ di cassa perché le vendite di primavera non ci sono state, creando di fatto una condizione di crisi tale per cui, anche la nostra federazione a livello nazionale, penserebbe legittimamente di invocare lo stato di calamità per il settore, fortemente condizionato dalla stagionalità insita nei prodotti di moda”. Lo afferma la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio. “Il 2019 – dice – è all’insegna di un andamento altalenante con un maggio da stato di calamità. Anche quest’anno possiamo dire che i saldi sono stati viziati dal dilagare di promozioni, offerte fuori stagione e da giorni particolari come il Back Friday, ma i saldi mantengono sempre il giusto “appeal”. Rimane troppa incertezza e sappiamo bene che se manca la fiducia nel futuro e soprattutto le disponibilità economiche, anche i consumi rimangono al palo. A questo – prosegue Di Dio – si aggiunge un clima meteorologico che ci ha fatto saltare la stagione. Una circostanza che, ahinoi, si ripete sempre più spesso in questi ultimi anni provocando ingenti danni economici e margini di guadagno sempre più risicati”. A proposito della prima giornata di saldi Patrizia Di Dio afferma: “Il primo giorno di lunedì, inizio settimana lavorativa, non ha dato per niente l’impressione di giornata di inizio saldi, non c’è stata alcuna corsa allo shopping e ormai siamo abituati a giorni normali senza assalti, ad un fatturato più diluito nell’arco dei mesi dei saldi”. I saldi comunque, secondo il centro studi Confcommercio, riguarderanno 2 milioni di famiglie in Sicilia, e se la spesa media in Italia delle famiglie ammonta a 224 euro, in Sicilia ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto in saldo di articoli di moda (abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, articoli sportivi e tessile per la casa) circa 145/150 euro per un valore complessivo intorno ai 300 milioni di euro.