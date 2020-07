PALERMO – I mafiosi di Brancaccio hanno diversificato gli affari. Si sono lanciati nella gestione delle case di riposo. Il blitz della squadra mobile di Palermo porta in carcere ventidue persone (ci sono anche tre divieti di dimora) e azzera la riorganizzazione nel mandamento. In particolare della famiglia di Corso dei Mille.

L’operazione “Maredolce 2” è la prosecuzione di quella che nel 2017 tracciò la scalata al potere di Pietro Tagliavia, figlio del’ergastolano Francesco. Gli è subentrato Fabio Scimò, da tempo citato nelle informative e sotto osservazione degli agenti guidati dal capo della Mobile Rodolfo Ruperti.

L’economia di Brancaccio è ammorbata da Cosa Nostra che controlla le attività illecite, ma anche quelle lecite. Spaccio di droga, imposizione delle slot machine nei bar ed estorsioni restano le principali fonti di guadagno. I boss regolano il traffico nel sottobosco della microcriminalità. Ladri, rapinatori e spacciatori sono soggetti all’autorità mafiosa. Nel corso dell’operazione coordinata dalla Procura di Palermo sono stati sequestrati beni per un milione di euro.

GUARDA IL VIDEO

LE REAZIONI

“Gli arresti operati dalla polizia a Palermo dimostrano ancora una volta la presenza dello Stato e delle forze dell’ordine in un territorio difficile. Siamo grati agli uomini guidati dal questore Renato Cortese per il loro lavoro instancabile e prezioso nella lotta alla criminalità organizzata”. Lo dice il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, riguardo al blitz antimafia della squadra mobile di Palermo che ha portato a diversi arresti nel quartiere di Brancaccio. “Accanto alla repressione, però, lo Stato deve essere in grado di offrire una alternativa ai giovani di Brancaccio – sottolinea Attinasi – creando le condizioni per lo sviluppo di una economia sana”.