PALERMO – I grandi tour tornano a Palermo. Il Teatro di Verdura ed il Velodromo ospiteranno Giorgia, Il Volo, Francesco De Gregori, Enrico Brignano e Salmo. Il primo appuntamento con la grande musica sarà sabato prossimo (6 luglio) con Giorgia al Teatro di Verdura. Con “Pop Heart Summer Nights” il pubblico potrà cantare i più grandi successi di Giorgia ed ascoltare in versione live i brani tratti da “Pop Heart”. Proprio come fatto nella scelta della tracklist dell’album, durante i concerti Giorgia seguirà il flusso di accordi e armonie mescolando “Pop Heart” ai suoi pezzi in una dinamica di suono continuativa.

“Pop Heart” è l’ultimo album di Giorgia, certificato disco di platino. Un’emozionante raccolta di grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova. L’album contiene featuring con Tiziano Ferro sul brano “Il conforto”e con Ainé sulle note di“Stay”, oltre ai camei di Eros Ramazzotti (“Una storia importante”) ed Elisa (“Gli ostacoli del cuore”).

La scaletta del nuovo tour, prodotto da Vivo Concerti ed organizzato in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, è ricca di grandi successi. “Ogni sera non so cosa uscirà da me – ha commentato Giorgia – il mio è un viaggio terapeutico, non sono mai sicura di niente e la voce risente di tante cose, non solamente fisiche, anzi spesso sono mentali ed emotive. Un tempo studiavo di più. Ma se perdi il gusto di quello che fai diventa tutto ragionato e la musica e il canto non possono essere qualcosa di ragionato. Ogni volta è diverso, poi succede la magia”.

“Il Volo” sarà al Teatro di Verdura di Palermo il 21 luglio; il 19 luglio sarà a Malta e il 23 luglio al Teatro Antico di Taormina. Tre date prodotte da Friend and Partners ed organizzate da Giuseppe Rapisarda Management.

Il nuovo album de Il Volo “Musica” conferma ulteriormente il successo mondiale del trio conquistando la TOP 10 su iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all’Israele. Con 11 brani e la produzione di Michele Canova, il nuovo album dà risalto alla personalità delle tre diverse voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, raccogliendo i loro gusti e le loro influenze musicali in un disco che rappresenta 10 anni di una lunga amicizia e di musica insieme.

Francesco De Gregori sarà al Teatro di Verdura di Palermo il 25 luglio. Il “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live”, prodotto da Friends and Partners ed organizzato a Palermo da Giuseppe Rapisarda Management, ha fatto il suo debutto l’11 e il 12 giugno alle Terme di Caracalla di Roma. Francesco De Gregori sarà accompagnato da una grande orchestra e presenterà per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi. L’orchestra, composta da quaranta elementi, avrà come nucleo centrale il quartetto degli Gnu Quartet (composto da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo. Prima di De Gregori salirà sul palco di Palermo Tricarico. Il cantautore milanese, arricchirà il live del Teatro di Verdura. In scaletta i suoi brani più importanti come i successi “Io sono Francesco” e “Vita tranquilla”.

Enrico Brignano si prepara a tornare protagonista dell’estate 2019 con “Un’ora sola vi vorrei”, il suo nuovo e imperdibile one-man-show che sfida e rincorre il tempo. Brignano sarà il 30 agosto a Palermo al Teatro di Verdura.

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggerà sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltellando tra i minuti, provando a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Sì, un’ora e mezza. Ma il titolo dice “un’ora sola”. Sì, ma la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?

Salmo concluderà l’8 settembre proprio al Velodromo di Palermo il suo tour estivo. Il 6 settembre sarà a Villa Bellini di Catania.

Con performance live impeccabili, Salmo ha saputo davvero stupire il suo pubblico con il “Playlist Tour 2019” che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa. L’ultima, trionfale data a chiusura della tournée è stata quella al Mediolanum Forum di Milano, lo scorso 30 marzo 2019, durante la quale si è esibito duettando con ospiti del calibro di Fabri Fibra e Nstasia Griffin, e anche, all’interno di un dj set ad altra frequenza, con Dope Dod, Lazza, Nitro, Madman, Hell Raton ed Ensi, per un’esperienza musicale live irripetibile.

La tournée. Prodotta da Vivo Concerti ed organizzata in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, si è aperta a dicembre con tre epici sold out nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, ha presentato il suo nuovo album “Playlist” accompagnato anche in quelle occasioni da molti special guest fra cui Coez e Gemitaiz. Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 24 dischi di platino e 21 dischi d’oro, raggiungendo oltre 356,7 milioni di visualizzazioni su YouTube.