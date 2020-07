TRABIA (PALERMO) – Due giorni di festa tra musica, cabaret, spettacoli dal vivo, street food e le eccellenze dell’artigianato siciliano. Il porticciolo di San Nicola l’Arena – Trabia (Pa), si prepara ad accogliere, sabato 6 e domenica 7 luglio, il “Summer Fest 2019”. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, dopo l’esordio lo scorso anno ad Altavilla Milicia, punta a ripetere il successo di pubblico e rilanciare il territorio di Trabia partendo dalle sue peculiarità.

Dalla comicità di Antonio Pandolfo alla musica travolgente dei Sikuli, dalle contaminazioni dei Tamuna al rap di Spika e Dj Taz: tanti gli artisti che si alterneranno sul palco, ma non solo, come spiega il direttore artistico Vincenzo Balli: “Ci sarà la partecipazione a sorpresa di una artista, ne sveleremo l’identità solo alla vigilia – dice – mentre sullo sfondo del golfo di Trabia il pubblico potrà conoscere alcune eccellenze del nostro artigianato in mostra in una trentina di stand”. Come la tradizione sartoriale dell’antico berrettificio siciliano, che fa coppole e cappelli fatti a mano dal 1908, le ceramiche artistiche di Keramosfea o le otto birre artigianali da gustare fino al “Club del sigaro toscano”, in Sicilia per far conoscere la sua storia al pubblico, insieme ad altri piccoli, grandi creativi che animeranno il Summer Fest 2019.

E poi le contaminazioni dei Tamuna, il folklore rivisitato dei Sikuli, il ritmo di Spika (nome d’arte del palermitano Francesco Quartararo) e di Dj Taz (alias Daniele Curaci). A seguire in diretta l’evento saranno Radio Action, Radio One e Radio Show, partner ufficiali del Summer Fest 2019.

“È una manifestazione importante per tutto il comprensorio – ha detto il sindaco di Trabia, Leonardo Ortolano – non solo per la presenza di artisti di rilievo, ma anche perché pensiamo possa essere una proposta di sviluppo economico in grado di promuovere le nostre eccellenze”. Sulla stessa linea l’assessore al Turismo, Emanuele Lo Bono: “Vogliamo un turismo che rispetti il territorio e le sue peculiarità, per questo al Summer Fest 2019 abbiamo pensato a un evento che unisse musica, cabaret e artigiani”.

Summer Fest 2019 è organizzata dall’associazione turistica culturale “Oltre il mare”, con il patrocinio del Comune di Trabia. L’ingresso è gratuito. Apertura sabato 6 luglio, dalle 17 a mezzanotte e trenta, al porticciolo di San Nicola l’Arena. Si prosegue domenica 7 luglio, dalle 10 a mezzanotte e trenta. La manifestazione si svolge a pochi metri dalla stazione, pertanto è raggiungibile anche in treno.