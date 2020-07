Porto Turistico di Capo d’Orlando

Capo d’Orlando Marina, che ha compiuto due anni dal completamento dei lavori e l’avvio della gestione, ha ospitato una serie di appuntamenti ed eventi, nel corso del weekend appena trascorso, che hanno visto una nutrita partecipazione sia dei diportisti che dei cittadini orlandini e del comprensorio nebroideo.

A dare avvio ai festeggiamenti nella giornata di sabato è stato un momento di incontro e confronto voluto dall’ing. Mario Favazzi, autore del libro intitolato proprio “Capo d’Orlando Marina”. L’autore, quale collaudatore statico delle opere in cemento armato, ha ricostruito nel suo libro le varie fasi di realizzazione del porto, dal suo embrione fino alla splendida realtà che è oggi. Alla presentazione, sono intervenuti, oltre al sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, anche il vicepresidente della società di gestione del porto, Arch. Giuseppe Mangano, il quale ha ricordato la passione di tutti i professionisti coinvolti e soprattutto l’operosità di quanti ogni giorno hanno lavorato instancabilmente per garantire il rispetto dei tempi di apertura previsti.

A seguire, la banchina prospiciente la galleria commerciale è diventata un teatro a cielo aperto, ospitando artisti di strada che, tra danze aeree, fuoco e circo contemporaneo, hanno intrattenuto gli avventori fino all’ormai immancabile fuoco d’artificio di mezzanotte.

A completare la passeggiata di negozi, l’esposizione di artigianato locale, che si ripeterà tutti i weekend del mese di luglio.

Nella giornata di domenica invece, il porto è stato lieto di ospitare il Festival letterario “Notturno d’Autore” con la presentazione dell’ultimo libro di Giuseppe Di Piazza, giornalista e responsabile del Corriere della Sera.

A festeggiare il 2° anniversario è intervenuto, a gran sorpresa, il Presidente della Regione Siciliana, on.le Nello Musumeci, per la prima volta a Capo d’Orlando Marina, in visita non ufficiale. Accompagnato dal personale della marina che ha mostrato la struttura, il Presidente ne ha potuto apprezzare l’organizzazione e la funzionalità, in compagnia anche dell’Assessore regionale alla Sanità avv. Ruggero Razza, del vice questore aggiunto dott. Carmelo Alioto e del sindaco Franco Ingrillì.

“E’ una struttura che fa onore alla Sicilia, all’avanguardia, curata nei particolari, con una qualità di servizi che fa la differenza. C’è una gestione attenta e accorta. Diventerà, anzi già lo è, un porto modello”, ha dichiarato il Presidente. E ancora, ha aggiunto: “Questa è la Sicilia che mi piace, la Sicilia dell’imprenditoria che sa scommettere, la Sicilia che crede che questa isola possa e debba avere un futuro, anche turistico”.