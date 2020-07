Tony Rizzotto sceglie “OraSicilia”

L’onorevole Tony Rizzotto, eletto all’Assemblea Regionale Siciliana con il movimento “Noi con Salvini”, lascia il Gruppo Misto per aderire al movimento politico “OraSicilia”.

“OraSicilia” è stato fondato dai deputati regionali Luigi Genovese (ex Forza Italia), Luisa Lantieri (ex Pd) e Daniela Ternullo (ex Popolari e autonomisti).