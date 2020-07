Uccide gatto per turbare la moglie

VIOLENZE IN FAMIGLIA

Due uomini arrestati nel Messinese per maltrattamenti

FIUMEDINISI (MESSINA) – I carabinieri hanno arrestato a Fiumedinisi (Me) un uomo di 44 anni per maltrattamenti e minacce di morte nei confronti della moglie. Nel corso dell’ultimo litigio, l’uomo è arrivato addirittura a colpire la moglie con un bastone e a uccidere di fronte ai suoi occhi un gatto domestico. Subito dopo è stato bloccato dai militari dell’Arma.

Stessa storia a Tusa (Me) dove un uomo di 29 anni, a cui era stato notificato il divieto di avvicinamento alla ex convivente, si è presentato sotto casa della donna e l’ha molestata. I carabinieri l’hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori. (ANSA)