PALERMO – Ha raccontato il suo incubo alle insegnanti della scuola, poi la vicenda è stata segnalata ai carabinieri che hanno accertato violenze e abusi per tre lunghi anni. A subirli, una quattordicenne che abita in provincia di Palermo, che in lacrime e ancora sotto choc ha descritto il suo calvario.

I militari hanno fatto scattare le manette per il padre, che più volte l’avrebbe palpeggiata quando la madre non era in casa: l’adolescente ha raccontato di essere stata infastidita dalla presenza dell’uomo e di essersi ripetutamente opposta alle violenze, non riuscendo però ad evitarle.

Disperata, ha deciso di raccontare tutto alle sue insegnanti che sono riuscite a far venire a galla l’ennesima triste e squallida storia di abusi tra le mura domestiche. Il gip del Tribunale di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo.