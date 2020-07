PALERMO – I carabinieri hanno arrestato per furto aggravato di energia elettrica e acqua il titolare del circolo Florio di Palermo. I militari della compagnia San Lorenzo ieri si sono presentati nei pressi della struttura e della palazzina dei Quattro Pizzi con i tecnici dell’Enel e dell’Amap per alcuni controlli. Erano stati notati dei consumi anomali e sono iniziati una serie di scavi e controlli per trovare gli allacci abusivi. I tecnici dell’Enel e dell’Amap hanno trovato un allaccio abusivo sia per l’energia elettrica che per l’acqua potabile. Con l’accusa di furto aggravato è stato arrestato Alberto Florio Paladino, 55 anni, uno degli eredi della dinastia dei Florio, titolare del circolo Florio. L’uomo si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Estranei a qualsiasi addebito sono risultati i gestori della area ristorazione della Tonnara Florio, Galati e Taormina