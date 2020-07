PALERMO – “Una banda di squadristi, appartenenti ad un gruppo di destra che si fa chiamare Audaces, ha sigillato con del nastro bianco e rosso la saracinesca del circolo del Pd della Quinta Circoscrizione di Palermo. Stesso identico blitz nelle sedi di Emergency e di Amnesty International. Siamo accusati di aver promosso l’attività criminale delle Ong che operano nel Mediterraneo. Questa è l’ultima delle minacce che stiamo subendo da quando siamo saliti sulla Sea Watch”. Lo scrive su Fb il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone che denuncia di avere ricevuto un messaggio su Messanger con la scritta: ‘L’importante nella vita è di stare in buona salute… sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia’. “A questi fascisti codardi – aggiunge Faraone – diciamo che non arretriamo di un millimetro, che non abbiamo paura e che andremo sino in fondo per difendere il principio di solidarietà e i valori della nostra Costituzione democratica. Un abbraccio ai militanti del circolo Pd, non siete soli, coraggio. Noi andiamo avanti”.

“A Davide Faraone e al Pd di Palermo va la mia solidarietà per le vili minacce ricevute. Siamo con voi e andremo fino in fondo per sostenere le ragioni della legalità e dell’umanità”. Lo scrive su Twitter il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.