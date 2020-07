Nobile nuovo segretario Fim Cisl

PALERMO – E’ Antonino Nobile, 37 anni, di Palermo, il nuovo segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani. Ad eleggerlo sono stati i componenti del consiglio generale del sindacato dei metalmeccanici della Cisl, che si è riunito a Palermo alla presenza del segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, del segretario generale Fim Cisl Sicilia Piero Nicastro e del segretario nazionale Fim Valerio D’Alò. Dipendente della Leonardo, dove ha iniziato la sua carriera sindacale con la Cisl nel 2011 da Rsu, entra nel 2017 in segreteria provinciale della Fim, dove oggi viene eletto segretario generale. “Il metalmeccanico è un settore fondamentale per l’economia dei nostri territori che continuano a perdere pezzi di industria – ha commentato Nobile dopo l’elezione -, e la cosa più grave è che non si intravede nessuna inversione di marcia in tal senso. La politica regionale è completamente assente su quello che riguarda il tema delle politiche di sviluppo industriale e sul fronte degli interventi che possano far ripartire il lavoro, attraendo investimenti. Troppi ritardi burocratici, infrastrutture inesistenti o deficitarie, risorse non spese perché mancano i progetti”.

(ANSA).