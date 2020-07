Palermo e la mobilità

Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 3 luglio, in Sicilia.

1) PALERMO – Sede degli industriali in via A. Volta 44, ore 09:00 Workshop sul tema “China Outbound Tourism”, organizzato da Sicindustria e dall’EU SME Centre di Pechino. Il seminario mira a fornire alle imprese gli elementi per comprendere i turisti cinesi, i loro comportamenti di consumo e di spesa in modo da offrire un servizio mirato.

2) PALERMO – Policlinico Universitario Paolo Giaccone, Aula dell’Accademia delle scienze mediche, via del Vespro 129, ore 09:30 Sesta tappa della Road Map “Prospettive attuali e future dell’uso delle Car-T in Italia” sul tema della Leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule.

3) PALERMO – Sala Alessi di Palazzo d’Orleans, ore 10:30 Verranno presentate dal governatore Nello Musumeci, le attività programmate dalla Regione siciliana per la valorizzazione del Parco archeologico di Segesta. Saranno presenti, tra gli altri, il dirigente generale del dipartimento regionale dei Beni culturali, Sergio Alessandro e il direttore del Parco, Rossella Giglio.

4) PALERMO – Istituto CPIA, spazio adiacente, via Dante, ore 11:00 Beyond Lampedusa Onlus inaugura la seconda edizione del progetto “Il Giardino”. Intervengono il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore Darawsha Adham, l’assessore Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro, Salute, Giovanna Marano, l’assessore Giuseppe Mattina e Clementina Cordero di Montezemolo.

5) PALERMO – Palazzo delle Aquile, ore 15:00 Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità Giusto Catania presenteranno la proposta di Pums – Piano urbano della Mobilità sostenibile – varata dalla Giunta comunale.

6) PALERMO – La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 16:00 Zoda incontra il pubblico e firma le copie del suo CD “UFO”.

7) FICUZZA (PA) – Casina di Caccia Borbonica, ore 16:30 Apertura della mostra collettiva dal titolo “Sul paesaggio …”. Fino al 24 settembre.

8) PALERMO – Villa Niscemi, ore 17:00 Incontro sulla valorizzazione di un complesso di ventidue siti legati all’itinerario Unesco Palermo arabo-normanna Saranno presenti il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il direttore della Fondazione Unesco Sicilia Aurelio Angelini

9) CATANIA – Piazza Stesicoro, ore 17:30 “Giù le mani dalla Sea Watch3 – La Solidarietà non è reato!”, presidio promosso dalla Rete Antirazzista catanese.

10) PALERMO – Chiostro della Questura, ore 18:30 Nell’ambito della rassegna “Pomeriggi letterari”, si terrà il terzo appuntamento di incontri tematici con giornalisti, scrittori, registi, attori, magistrati ed esponenti del mondo culturale palermitano, incentrati sul tema del contrasto al fenomeno mafioso.

11) PALERMO – Terrazze del Nuovo Polo Oncologico, Padiglione 24 Arnas Civico di Cristina, ore 19:00 Conferenza stampa di presentazione del progetto espositivo “Arte è medicina”. Presenti: Adham Darawsha, Roberto Colletti, Dario Cartabellotta, e Filippo Cuccia. (ANSA).