Anziano disturbato dal chiasso

PALERMO – Un uomo di 77 anni di Partinico è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata. L’anziano dopo aver litigato con alcuni vicini a causa dei bambini che facevano chiasso è uscito per strada armato di ascia. Si è diretto verso alcuni passanti urlando. La tentata aggressione è avvenuta nei pressi di via monsignor Leonardo La Rocca. L’uomo è stato bloccato dai militari, disarmato e portato in caserma.