Casa a luci rosse in centro storico

RAGUSA – La Polizia di Stato ha chiuso una ‘casa a luci rosse’ che era operativa nel centro storico di Ragusa. Vi si prostituiva una donna della provincia che alla squadra mobile della Questura ha detto di essersi autodeterminata a farlo per necessità economiche e che nessuno si approfittava di lei. Alcuni clienti, per errore, sarebbero entrati nelle abitazioni di case attigue scavalcando dalle finestre lasciate aperte per il caldo. La donna ed il proprietario dell’immobile sono stati diffidati dalla Questura dal continuare ad esercitare l’attività di meretricio in quell’abitazione.

(ANSA)