PALERMO – “Subito i pagamenti delle spettanze accessorie al comparto non dirigenziale del 2018”. Lo chiedono i Cobas-Codir e il Sadirs in una nota inviata al governo e ai dirigenti generali. I sindacati, facendosi portavoce del malessere dei dipendenti regionali, criticano “l’incomprensibile ritardo nella redazione delle relazioni finali sul piano di lavoro 2018 da parte dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali, relazioni propedeutiche alla valutazione della performance da parte dell’Oiv, l’Organismo indipendente di valutazione, e alla liquidazione delle spettanze accessorie relative al 2018”. Per questo i sindacati chiedono “di mettere in atto ogni misura utile alla risoluzione della problematica e di dare notizie sullo stato del procedimento in questione”.